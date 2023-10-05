Продала за 1000 рублей. Полицейские задержали омичку, укравшую телефон у собутыльницы

С заявлением о пропаже телефона обратилась 52-летняя жительница Октябрьского округа. Она рассказала, что накануне у нее в гостях была компания друзей, они вместе распивали спиртное. После их ухода омичка обнаружила пропажу гаджета, стоимостью 2 500 рублей.