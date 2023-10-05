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Иллюстраиця

Продала за 1000 рублей. Полицейские задержали омичку, укравшую телефон у собутыльницы

5 октября 2023, 12:08
Фото: 1MI
Иллюстраиця

Полицейские установили личность омички, которая украла телефон собутыльницы

По этому факту дознаватели отдела полиции №6 возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

С заявлением о пропаже телефона обратилась 52-летняя жительница Октябрьского округа. Она рассказала, что накануне у нее в гостях была компания друзей, они вместе распивали спиртное. После их ухода омичка обнаружила пропажу гаджета, стоимостью 2 500 рублей.

Позже сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила одна из гостей — 36-летняя женщина, ранее судимая за тяжкое преступление и кражу. Оперативники задержали подозреваемую по месту жительства, однако она уже успела продать телефон за 1 000 рублей.

За подобное преступление по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

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#Полицейские#Кража#Полиция#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Анастасия Баянова#Имущественная кража
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