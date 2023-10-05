Правительство: снижение цен на дизель зафиксировано в 81 субъекте России

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В заявлении отмечается, что среднее снижение цен составило 4900 рублей за тонну, однако величина снижения варьируется в зависимости от конкретного вида топлива и может составлять от 500 до 15 000 рублей за тонну, пишет RT.
В связи с этим, вице-премьер Александр Новак поручил компаниям оперативно передавать информацию о снижении биржевых цен на оптовое топливо.
Также стоит отметить, что цены на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже уменьшились на 16% и 21% соответственно.
В рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз, которые подозреваются в завышении цен на топливо.