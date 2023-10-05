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Published Сегодня, 12:13

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Updated Сегодня, 12:22

Правительство: снижение цен на дизель зафиксировано в 81 субъекте России

5 октября 2023, 12:13
Согласно информации, опубликованной правительством, цены на дизельное топливо в мелких оптовых объемах снизились в России. Это снижение цен зафиксировано в 81 регионе страны.

В заявлении отмечается, что среднее снижение цен составило 4900 рублей за тонну, однако величина снижения варьируется в зависимости от конкретного вида топлива и может составлять от 500 до 15 000 рублей за тонну, пишет RT.

В связи с этим, вице-премьер Александр Новак поручил компаниям оперативно передавать информацию о снижении биржевых цен на оптовое топливо.

Также стоит отметить, что цены на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже уменьшились на 16% и 21% соответственно.

В рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз, которые подозреваются в завышении цен на топливо.

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