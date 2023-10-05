Последствия роста инфляции в России

Экономист Валерий Корнеев в интервью 360tv.ru отметил, что инфляция растет в основном из-за изменения курсов валют. Центральный банк пока не хочет увеличивать продажу валюты экспортерами, поэтому продукция, зависимая от импорта, постепенно подорожает. Если политика главного регулятора не изменится, эта тенденция будет продолжаться. Он также подчеркнул, что закупать продукты впрок для экономии нет смысла, так как это неудобно и нереально долго хранить продукты, которые быстро портятся. Кроме того, некоторые продукты — такие, как гречка — всегда содержат личинки насекомых, которые невозможно полностью устранить.