Последствия роста инфляции в России

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Экономист Валерий Корнеев в интервью 360tv.ru отметил, что инфляция растет в основном из-за изменения курсов валют. Центральный банк пока не хочет увеличивать продажу валюты экспортерами, поэтому продукция, зависимая от импорта, постепенно подорожает. Если политика главного регулятора не изменится, эта тенденция будет продолжаться. Он также подчеркнул, что закупать продукты впрок для экономии нет смысла, так как это неудобно и нереально долго хранить продукты, которые быстро портятся. Кроме того, некоторые продукты — такие, как гречка — всегда содержат личинки насекомых, которые невозможно полностью устранить.
Доктор экономических наук Леонид Холод отметил, что инфляция имеет множество причин, включая рост курса валют и проблемы с топливом. Однако он также подчеркнул, что продукты питания подорожают быстрее всего из-за своей особой значимости для потребителей. Продукты первой необходимости — масло, картофель и хлеб — будут расти в цене быстрее всего.