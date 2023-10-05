Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:05

Published Сегодня, 19:05

Modified Сегодня, 19:12

Updated Сегодня, 19:12

Последствия роста инфляции в России

5 октября 2023, 19:05
Инфляция в России приближается к 6% в годовом выражении. Например, за последнюю неделю цены на помидоры выросли примерно на 8%, а на яйца — более чем на 3%. Журналисты обратились к экспертам, чтобы узнать, стоит ли закупаться продуктами по старым ценам и как можно изменить ситуацию.

Экономист Валерий Корнеев в интервью 360tv.ru отметил, что инфляция растет в основном из-за изменения курсов валют. Центральный банк пока не хочет увеличивать продажу валюты экспортерами, поэтому продукция, зависимая от импорта, постепенно подорожает. Если политика главного регулятора не изменится, эта тенденция будет продолжаться. Он также подчеркнул, что закупать продукты впрок для экономии нет смысла, так как это неудобно и нереально долго хранить продукты, которые быстро портятся. Кроме того, некоторые продукты — такие, как гречка — всегда содержат личинки насекомых, которые невозможно полностью устранить.

Доктор экономических наук Леонид Холод отметил, что инфляция имеет множество причин, включая рост курса валют и проблемы с топливом. Однако он также подчеркнул, что продукты питания подорожают быстрее всего из-за своей особой значимости для потребителей. Продукты первой необходимости — масло, картофель и хлеб — будут расти в цене быстрее всего.

Подпишитесь
В поисках нового регоператора. Зампрокурора РФ Демешин заинтересовался Омском
Сегодня, 10:06
«Я не отказываюсь». Появился кандидат на кресло главы омского минздрава
Сегодня, 06:56
В омском суде накажут экс-полицейского Гайдамака за смертельное ДТП в пьяном виде
Сегодня, 09:46
Срочно. В Омской области возбудили уголовное дело из-за завышения «мусорных» тарифов
Сегодня, 10:41
Бывшего омского прокурора Назарова заподозрили в получении взятки в 3.5 млн рублей
Сегодня, 09:42
Теперь через «Почту России». Омичам начали приходить повестки заказным письмом
Сегодня, 10:27