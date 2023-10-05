Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 19:16

Published 5 октября, 19:16

Modified Сегодня, 19:19

Updated Сегодня, 19:19

Перевозки контейнеров в январе — сентябре 2023 года выросли на 13,1%

Перевозки контейнеров в январе — сентябре 2023 года выросли на 13,1%

5 октября 2023, 19:16
Фото: piqsels.com
Стало известно, что в январе — сентябре 2023 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения перевезено 5 млн 444,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,1% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.

В частности, во внутреннем сообщении было отправлено 2 миллиона 190 тысяч ДФЭ (+16,6%). Число груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 17,6% и превысило 4 миллиона ДФЭ. Таким образом, было перевезено 56 миллионов тонн грузов (+14,6%), из которых:

химикаты и сода — 601,8 тысячи ДФЭ (+4,3% к уровню января — сентября 2022 года);

лесные грузы — 449,6 тысячи (+0,9%);

автомобили и комплектующие — 341,9 тысячи (увеличение в 2,2 раза);

промышленные товары — 320,2 тысячи (+0,5%);

машины, станки, двигатели — 317,2 тысячи (+24,2%);

метизы — 315 тысяч (+12,9%);

бумага — 272,7 тысячи (-1,1%);

химические и минеральные удобрения — 194,9 тысячи (увеличение в 2,1 раза);

черные металлы — 192,9 тысячи (+9,6%);

строительные грузы — 164,6 тысячи (+22,7%);

остальные и сборные грузы — 136,3 тысячи (+0,1%);

цветные металлы — 100,1 тысячи (-0,1%);

зерно — 77,8 тысячи (увеличение в 2,8 раза);

нефть и нефтепродукты — 68,6 тысячи (+17,6%);

рыба — 26,1 тысячи (-4,5%);

цветная руда и серное сырье — 23,3 тысячи (-15,3%);

мясо и масло животное — 20,3 тысячи (-0,4%);

продукты перемола — 15,5 тысячи (увеличение в 1,8 раза);

картофель, овощи, фрукты — 11,4 тысячи (увеличение в 1,4 раза);

остальные продовольственные товары — 229 тысяч (+29,3%).

В сентябре во всех видах сообщения были осуществлены перевозки 627,6 тысячи ДФЭ, что на 16,1% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.

Подпишитесь
«Снимите шапочку из фольги»: омский депутат Провозин высказался о «городе-саде»
Сегодня, 10:37
«Попадают в зону действия». Омичи забили тревогу из-за вышки у детсада и поликлиники
Сегодня, 06:15
Ситуация прояснится позже. В Омске до сих пор не начали ремонтировать гимназию №88
Сегодня, 05:36
Кому Ягодку? Один из вице-мэров Омска возглавил департамент общественной безопасности
Сегодня, 09:31
«Такого не было»: в областном правительстве не подтвердили назначение нового министра
Сегодня, 09:36
Итоги отменят. Омское УФАС встало на сторону «Мостовика» в торгах по интеграции метро
Сегодня, 09:57