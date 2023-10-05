Пассажир рейса Бангкок — Москва пытался заколоть соседа вилкой

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Мужчина был замечен в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники пресс-службы компании «Аэрофлот» уточнили, что нарушитель неуважительно относился к правилам поведения на борту и вызвал конфликтную ситуацию, нанеся физические повреждения другому пассажиру, пишет Общественная служба новостей.
Когда самолет приземлился, он был передан властям правопорядка. Согласно его словам, инцидент произошел из-за того, что сосед мешал ему есть. Он описал свои намерения убить соседа с помощью вилки и надеялся, что тот исчезнет навсегда.