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Пассажир рейса Бангкок — Москва пытался заколоть соседа вилкой

5 октября 2023, 15:52
В результате происшествия, которое произошло на борту рейса SU273 из Бангкока в Москву 4 октября, один пассажир пытался атаковать своего соседа при помощи вилки.

Мужчина был замечен в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники пресс-службы компании «Аэрофлот» уточнили, что нарушитель неуважительно относился к правилам поведения на борту и вызвал конфликтную ситуацию, нанеся физические повреждения другому пассажиру, пишет Общественная служба новостей.

Когда самолет приземлился, он был передан властям правопорядка. Согласно его словам, инцидент произошел из-за того, что сосед мешал ему есть. Он описал свои намерения убить соседа с помощью вилки и надеялся, что тот исчезнет навсегда.

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