Отоплено более 92%. В районах Омской области продолжается подключение к теплу

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Эта цифра — 92% от общего количества домов на территории области. Также отопление поступило в 3 800 объектов социальной сферы, что оставляет более 93%.
Кроме того, на сегодняшний день в работу введено 1 160 котельных из запланированных 1 275. В планах подключение 10 260 жилых многоквартирных домов и 4 024 объектов социальной сферы.
«Тепло уже пришло в дома жителей Азовского, Большереченского, Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Муромцевского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Русско-Полянского, Саргатского, Седельниковского, Таврического, Тарского, Тевризского и Тюкалинского районов», — сообщили в пресс-службе министерства энергетики Омской области.
Отмечается, что в остальных населенных пунктах области работы по подключению жилых домов к теплу еще не окончены, их жителям только предстоит получить отопление.