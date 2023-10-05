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Отоплено более 92%. В районах Омской области продолжается подключение к теплу

5 октября 2023, 08:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

В муниципальных районах Омской области продолжается подключение отопления

Отопительный сезон в регионе начался 7 сентября, сейчас теплом обеспечены 9 400 жилых домов.

Эта цифра — 92% от общего количества домов на территории области. Также отопление поступило в 3 800 объектов социальной сферы, что оставляет более 93%.

Кроме того, на сегодняшний день в работу введено 1 160 котельных из запланированных 1 275. В планах подключение 10 260 жилых многоквартирных домов и 4 024 объектов социальной сферы.

«Тепло уже пришло в дома жителей Азовского, Большереченского, Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Муромцевского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Русско-Полянского, Саргатского, Седельниковского, Таврического, Тарского, Тевризского и Тюкалинского районов», — сообщили в пресс-службе министерства энергетики Омской области.

Отмечается, что в остальных населенных пунктах области работы по подключению жилых домов к теплу еще не окончены, их жителям только предстоит получить отопление.

В Омске отопление включили практически во всех жилых многоэтажках
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#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Отопление#Отопительный сезон#Теплосети#Тепловая компания#Новости#Тепло#Анастасия Баянова
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