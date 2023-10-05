Нового застройщика для омской школы в «Ясной Поляне» выберут в ноябре

В конце августа подрядчик отставал от графика работ на 4 месяца, хотя по условиям контракта учебное заведение должно было быть готово к 20 июля 2024 года. Будут ли в связи с расторжением контракта и поиском нового застройщика пересмотрены сроки строительства, в министерстве не уточнили.