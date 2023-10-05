Нового застройщика для омской школы в «Ясной Поляне» выберут в ноябре

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:55
Городу55 стало известно, когда в Омске планируют выбрать нового подрядчика для строительства школы на 1122 места в микрорайоне «Ясная Поляна» в Троицком. Напомним, что работы на объекте приостановлены после расторжения контракта с застройщиком из Москвы — компанией «Капитал Развитие».
Повторные торги на определение нового подрядчика пройдут в ноябре.
«Сейчас заказчик (бюджетное учреждение „Омскоблстройзаказчик“, — прим. Ред.) готовит документацию, в которую будет включена оценка выполненных работ. Также заказчиком ведется претензионная работа, наложены штрафы на подрядную организацию за срыв сроков строительства, которые будут направлены в бюджет региона», — рассказали Городу55 в минстрое Омской области.
Напомним, что контракт с ООО «Капитал Развитие» на сумму 1,145 млрд рублей заказчик заключил в ноябре прошлого года. Но из-за срыва сроков строительства «Омскоблстройзаказчик» принял решение расторгнуть контракт. Хотя, по мнению экс-подрядчика, отставание от графика произошло по независящим от них причинам: переданная проектная документация была неполной.
В конце августа подрядчик отставал от графика работ на 4 месяца, хотя по условиям контракта учебное заведение должно было быть готово к 20 июля 2024 года. Будут ли в связи с расторжением контракта и поиском нового застройщика пересмотрены сроки строительства, в министерстве не уточнили.
Город55 ранее писал, что «Капитал Развитие» хочет вернуться на объект через суд, а также отбиться от неустоек и штрафов. В московской компании заявили, что уже готовят документы в Арбитражный суд.