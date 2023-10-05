Налоговая не смогла обанкротить омскую «Максиму» в упрощенном порядке

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Арбитражный суд Омской области на днях принял очередное решение в рамках дела о банкротстве ООО «Максима». Налоговая служба подала заявление о признании этой фирмы банкротом по упрощенной процедуре, как «отсутствующего должника», но суд пришел к выводу, что оснований для этого нет.
— Как указывает должник в представленном в материалы дела отзыве, — говорится в решении, — ООО Компания «Максима» является действующим юридическим лицом, осуществляет предпринимательскую деятельность, в материалы дела представило документы в обоснование доводов о том, что юридическое лицо не является отсутствующим должником, в том числе, выписки по счетам, свидетельствующие о движении денежных средств.
В итоге заявление было отклонено. При этом стоит отметить: руководство «Максимы», заявившее протест против банкротства в формате, предложенном налоговиками, само обратилось в суд с просьбой о признании его несостоятельным должником и даже перечислило на депозитный счет омского арбитража 500 тысяч рублей как оплату процедуры. Кроме того, месяц назад заявление о банкротстве «Максимы» как отсутствующего должника подал бизнесмен из Барнаула Георгий Матвеев. Эти два обращения ждут рассмотрения по существу.
Напомним: «Максима» специализируется на оптовой торговле топливом и принадлежит Юрию Белецкому (в прошлом учредителями фирмы были известные бизнесмены Дмитрий Елизаров и Алексей Игнатьев). Это был один из крупнейших игроков на рынке, но теперь он переживает не самые лучшие времена: последний финансовый год компания закрыла с убытком в 59 млн рублей.