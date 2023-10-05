Налоговая не смогла обанкротить омскую «Максиму» в упрощенном порядке

В итоге заявление было отклонено. При этом стоит отметить: руководство «Максимы», заявившее протест против банкротства в формате, предложенном налоговиками, само обратилось в суд с просьбой о признании его несостоятельным должником и даже перечислило на депозитный счет омского арбитража 500 тысяч рублей как оплату процедуры. Кроме того, месяц назад заявление о банкротстве «Максимы» как отсутствующего должника подал бизнесмен из Барнаула Георгий Матвеев. Эти два обращения ждут рассмотрения по существу.