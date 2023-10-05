На глубине 8 839 метров в Тихом океане обнаружен новый вирус

vB_HmeY_H4907 — это бактериофаг, который заражает бактерии и использует их для своего размножения. Он внедряет свой генетический материал в геном бактерии, но не уничтожает ее. Возможно, это связано с жесткими условиями, в которых эти вирус и бактерии существуют.