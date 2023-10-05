На глубине 8 839 метров в Тихом океане обнаружен новый вирус

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
vB_HmeY_H4907 — это бактериофаг, который заражает бактерии и использует их для своего размножения. Он внедряет свой генетический материал в геном бактерии, но не уничтожает ее. Возможно, это связано с жесткими условиями, в которых эти вирус и бактерии существуют.
Бактерии Halomonas, подверженные инфекции vB_HmeY_H4907, можно найти в разных частях океана, включая дно моря в Антарктике и окружение глубоководных гидротермальных источников. Генетический анализ показывает, что этот вирус, вероятно, распространяется также широко, как и его хозяева.