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На глубине 8 839 метров в Тихом океане обнаружен новый вирус

5 октября 2023, 09:09
В Марианской впадине обнаружен новый вирус, который находится на глубине 8 839 метров. Этот вирус, известный как vB_HmeY_H4907, был обнаружен на самой низкой точке Тихого океана и спускается на глубину около 11 000 метров.

vB_HmeY_H4907 — это бактериофаг, который заражает бактерии и использует их для своего размножения. Он внедряет свой генетический материал в геном бактерии, но не уничтожает ее. Возможно, это связано с жесткими условиями, в которых эти вирус и бактерии существуют.

Бактерии Halomonas, подверженные инфекции vB_HmeY_H4907, можно найти в разных частях океана, включая дно моря в Антарктике и окружение глубоководных гидротермальных источников. Генетический анализ показывает, что этот вирус, вероятно, распространяется также широко, как и его хозяева.

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