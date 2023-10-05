Количество осужденных в российских колониях сократилось в 2,5 раза за 10 лет

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Об этом сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов во время выездного заседания комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, посвященному ресоциализации осужденных.
По словам заместителя министра, 10 лет назад число осужденных, находящихся в тюрьмах, достигало 700 тысяч человек.
«В настоящее время в исправительных колониях находится около 266 тысяч осужденных», — отметил Вуколов. Об этом пишет 360tv.ru.
Он также добавил, что проблема повторных преступлений осужденных все еще остается актуальной. Однако за последние три года в стране была практически создана система исправительных центров, которые заняты около 30 тысячами сотрудников, по словам заместителя министра. Через эти центры уже прошли почти 50 тысяч человек, и к концу 2023 года планируется увеличение числа доступных мест, заключил Вуколов.