Кевин Спейси попал в больницу во время поездки в Узбекистан

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:48
По информации издания The Sun, происшествие случилось во время посещения музея Афрасиаб в городе Самарканд. Как сообщается, Спейси ощутил онемение в левой руке продолжительностью около восьми секунд, пишет RT.
В больнице Кевину провели МРТ и общее обследование. Однако диагноз не был подтвержден, как сообщает газета. Изначально актёр приехал в Узбекистан для участия в Ташкентском международном кинофестивале, который проходил с 29 сентября по 3 октября.