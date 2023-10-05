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Кевин Спейси попал в больницу во время поездки в Узбекистан

5 октября 2023, 07:47
Кевина Спейси, известного американского актёра, госпитализировали в Ташкенте, когда у него онемела рука. Главная причина для этой срочной госпитализации была опасность сердечного приступа.

По информации издания The Sun, происшествие случилось во время посещения музея Афрасиаб в городе Самарканд. Как сообщается, Спейси ощутил онемение в левой руке продолжительностью около восьми секунд, пишет RT.

В больнице Кевину провели МРТ и общее обследование. Однако диагноз не был подтвержден, как сообщает газета. Изначально актёр приехал в Узбекистан для участия в Ташкентском международном кинофестивале, который проходил с 29 сентября по 3 октября.

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