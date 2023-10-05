Бывшего омского прокурора Назарова заподозрили в получении взятки в 3.5 млн рублей

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Городу55 стали известны подробности уголовного дела в отношении бывшего прокурора Кировского округа Дмитрия Назарова, которого задержали за взятку.
«Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по статье „Получение взятки в особо крупном размере“. Следствие ходатайствовало об его аресте, и суд эту просьбу удовлетворил», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Как выяснилось, в данном случает «особо крупный размер» — это 3.5 млн рублей. В СИЗО Назаров пробудет ближайшие 2 месяца.