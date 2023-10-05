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Детали этой взятки пока неизвестны

Бывшего омского прокурора Назарова заподозрили в получении взятки в 3.5 млн рублей

5 октября 2023, 09:42
Фото: 1MI
Детали этой взятки пока неизвестны

Следствие озвучило размер взятки, которую получил бывший омский прокурор Назаров

Сегодня по ходатайству следствия суд отправил его под стражу на 2 месяца.

Городу55 стали известны подробности уголовного дела в отношении бывшего прокурора Кировского округа Дмитрия Назарова, которого задержали за взятку.

«Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по статье „Получение взятки в особо крупном размере“. Следствие ходатайствовало об его аресте, и суд эту просьбу удовлетворил», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Как выяснилось, в данном случает «особо крупный размер» — это 3.5 млн рублей. В СИЗО Назаров пробудет ближайшие 2 месяца.

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