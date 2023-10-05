Адыгея получит более четырех миллиардов рублей на развитие туризма

Чернышенко провел осмотр двух туристических инвестиционных кластеров — «Дегуакская поляна» и «Лагонаки». Планируется, что последний станет развитым на площади свыше полутора тысяч гектаров, с общим числом номеров — 642. К 2025 году там появится новый гостиничный комплекс, а также шесть подвесных канатных дорог и 25 километровых трасс для горных лыж и сноуборда.