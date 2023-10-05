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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

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Updated Сегодня, 07:05

2-летний ребенок оказался в больнице после опасной игры с ножом

5 октября 2023, 07:03
В Звенигороде произошел инцидент, который мог бы закончиться трагедией. Во время игры на кухне двухлетний ребенок случайно воткнул кухонный нож в грудь своего братика-близнеца.

Согласно информации из телеграм-канала SHOT, родители развлекались своими делами и думали, что их дети спят в своей комнате. Однако близнецы решили побегать по кухне и увидели без присмотра оставленный на столе нож. В какой-то момент один из них неосторожно поранился, и нож оказался в его груди.

Малыша с резаной раной доставили на скорой помощи в хирургическое отделение местной больницы, пишет ФедералПресс.

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