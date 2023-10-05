2-летний ребенок оказался в больнице после опасной игры с ножом

Согласно информации из телеграм-канала SHOT, родители развлекались своими делами и думали, что их дети спят в своей комнате. Однако близнецы решили побегать по кухне и увидели без присмотра оставленный на столе нож. В какой-то момент один из них неосторожно поранился, и нож оказался в его груди.