2-летний ребенок оказался в больнице после опасной игры с ножом

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Согласно информации из телеграм-канала SHOT, родители развлекались своими делами и думали, что их дети спят в своей комнате. Однако близнецы решили побегать по кухне и увидели без присмотра оставленный на столе нож. В какой-то момент один из них неосторожно поранился, и нож оказался в его груди.
Малыша с резаной раной доставили на скорой помощи в хирургическое отделение местной больницы, пишет ФедералПресс.