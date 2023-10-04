Злоумышленник угрожал пистолетом и забрал 2 тыс. рублей у подростка

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
СМИ сообщают, что оперативная группа задержала подозреваемого на месте преступления. Предполагается, что он безработный житель Карелии в возрасте 25 лет. Согласно информации издания «Мойка 78», правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения по отношению к подозреваемому. Преступление произошло в Пушкинском районе Северной столицы.
Напомним, что ранее этот школьник уже попал в конфликт, в результате которого были произведены выстрелы из пистолета, пишет ФедералПресс.