Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Злоумышленник угрожал пистолетом и забрал 2 тыс. рублей у подростка

4 октября 2023, 10:28
В 10 классе один из учеников стал жертвой преступника, который угрожая пистолетом, отобрал у него 2 тысячи рублей.

СМИ сообщают, что оперативная группа задержала подозреваемого на месте преступления. Предполагается, что он безработный житель Карелии в возрасте 25 лет. Согласно информации издания «Мойка 78», правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения по отношению к подозреваемому. Преступление произошло в Пушкинском районе Северной столицы.

Напомним, что ранее этот школьник уже попал в конфликт, в результате которого были произведены выстрелы из пистолета, пишет ФедералПресс.

Подпишитесь
Важно. Стало известно точное время включения сирен в Омской области
Вчера, 11:31
Руководитель аппарата мэра Омска Юрий Казаков стал заместителем Сергея Шелеста
Сегодня, 07:44
Дмитрий Павлов оформил на себя «Все платежи»
Сегодня, 07:05
Еще один кровавый развод. Омич зарезал жену у магазина на глазах у прохожих
Сегодня, 11:53
В омском аэропорту назвали самых опаздывающих авиаперевозчиков
Сегодня, 04:28
В Омске эвакуировали учеников из-за «минирования» школы
Сегодня, 08:07