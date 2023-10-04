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Published Сегодня, 12:21

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Updated Сегодня, 12:23

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«Захотели продать диван». Мошенники обманули омича на сайте бесплатных объявлений

4 октября 2023, 12:21
Фото: Midjourney
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Омич стал жертвой мошенников, пытаясь продать диван на сайте для объявлений

По факту кражи денег со счета мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Супруга мужчины опубликовала объявление о продаже дивана на одном из специализированных сайтов. Через несколько минут после публикации на номер женщины поступил звонок. Звонившим оказался покупатель, который хотел приобрести диван даже без предварительного просмотра.

Он спросил у омички номер карты, однако та ему сообщила, что деньги нужно будет перевести на счет ее мужа. Тогда мошенник позвонил ему. Он попросил мужчину продиктовать номер банковского счета, а после и код подтверждения из смс-сообщения. После того, как потерпевший выполнил указания лжепокупателя, со счета были списаны все средства. Мужчина понял, что его обманули, когда увидел на балансе сумму в 100 рублей, вместо имевшейся ранее 41 000 рублей.

«Мошенник попросил назвать номер счета. Я назвал. Потом попросил назвать код подтверждения из СМС, но я не посмотрел само сообщение, а увидел цифры на всплывающем окне, и продиктовал. Уже после решил прочитать СМС-ку, а там написано: код никому не сообщать», — рассказал потерпевший.
Видео: УМВД России по Омской области
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