«Захотели продать диван». Мошенники обманули омича на сайте бесплатных объявлений

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Супруга мужчины опубликовала объявление о продаже дивана на одном из специализированных сайтов. Через несколько минут после публикации на номер женщины поступил звонок. Звонившим оказался покупатель, который хотел приобрести диван даже без предварительного просмотра.
Он спросил у омички номер карты, однако та ему сообщила, что деньги нужно будет перевести на счет ее мужа. Тогда мошенник позвонил ему. Он попросил мужчину продиктовать номер банковского счета, а после и код подтверждения из смс-сообщения. После того, как потерпевший выполнил указания лжепокупателя, со счета были списаны все средства. Мужчина понял, что его обманули, когда увидел на балансе сумму в 100 рублей, вместо имевшейся ранее 41 000 рублей.
«Мошенник попросил назвать номер счета. Я назвал. Потом попросил назвать код подтверждения из СМС, но я не посмотрел само сообщение, а увидел цифры на всплывающем окне, и продиктовал. Уже после решил прочитать СМС-ку, а там написано: код никому не сообщать», — рассказал потерпевший.