«Захотели продать диван». Мошенники обманули омича на сайте бесплатных объявлений

Он спросил у омички номер карты, однако та ему сообщила, что деньги нужно будет перевести на счет ее мужа. Тогда мошенник позвонил ему. Он попросил мужчину продиктовать номер банковского счета, а после и код подтверждения из смс-сообщения. После того, как потерпевший выполнил указания лжепокупателя, со счета были списаны все средства. Мужчина понял, что его обманули, когда увидел на балансе сумму в 100 рублей, вместо имевшейся ранее 41 000 рублей.