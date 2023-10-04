Врачи на Сахалине нашли у женщины в мозгу трёхсантиметровую иглу

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
По информации Министерства здравоохранения Сахалинской области, эту иглу женщина носит с рождения, так как ее родители хотели убить ее в сложное военное время, пишет RT.
Некогда подобные случаи были довольно распространены: в новорожденных вставляли тонкую иглу, которая повредила их головной мозг. Раны затекали, скрывая следы, и ребенок умирал.
В данном случае игла проникла в левую теменную долю, но не вызвала ожидаемых последствий — девушка выжила и не испытывает головных болей. Игла была обнаружена только в этом году при проведении компьютерной томографии.
Состояние женщины не представляет угрозы для ее здоровья, о ней заботится врач.