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Published Сегодня, 12:44

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Updated Сегодня, 12:46

Врачи на Сахалине нашли у женщины в мозгу трёхсантиметровую иглу

4 октября 2023, 12:44
Врачи на Сахалине выявили у пациентки 80 лет иглу длиной три сантиметра, находящуюся в ее мозгу.

По информации Министерства здравоохранения Сахалинской области, эту иглу женщина носит с рождения, так как ее родители хотели убить ее в сложное военное время, пишет RT.

Некогда подобные случаи были довольно распространены: в новорожденных вставляли тонкую иглу, которая повредила их головной мозг. Раны затекали, скрывая следы, и ребенок умирал.

В данном случае игла проникла в левую теменную долю, но не вызвала ожидаемых последствий — девушка выжила и не испытывает головных болей. Игла была обнаружена только в этом году при проведении компьютерной томографии.

Состояние женщины не представляет угрозы для ее здоровья, о ней заботится врач.

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