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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 07:34

Врач советует заниматься физкультурой для профилактики простудных заболеваний

4 октября 2023, 07:32
Специалист в области спортивной медицины, реабилитации и физической культуры, доктор ЛФК и мануальный терапевт Валерий Васильев поделился с Pravda.Ru своими рекомендациями о том, как поступать при первых признаках простуды.

Он советует заниматься физкультурой, особое внимание уделяя тренировкам на тренажерах, чтобы предотвратить простудные заболевания.

При появлении болей в горле он рекомендует использовать натуральные антисептики, такие как ромашка или другие отвары, предназначенные для полоскания горла. Фурацилин также может быть использован.

«Можно также использовать гипертонический раствор, который состоит из соли, соды, иногда добавляют йод. Главное здесь — постоянное орошение слизистой глотки и горла этими средствами», — пояснил доктор.

Васильев считает, что призывы принимать противовирусные препараты являются выгодными для фармацевтических компаний. Он также предупреждает о возможных побочных эффектах химических лекарственных препаратов.

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