Врач назвал нетипичные причины шелушения кожи

Первая причина — игнорирование вечернего очищения. Если ты часто ложишься спать с макияжем или солнцезащитным кремом, то все эти продукты впитываются в кожу за ночь и могут вызвать ее снижение иммунитета и шелушение. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо правильно очищать кожу вечером с помощью гидрофильного масла или мицеллярной воды.