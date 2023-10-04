Врач назвал нетипичные причины шелушения кожи

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Даже если у тебя нет проблем с воспалением и расширенными порами, шелушение тебе, скорее всего, знакомо. Дерматокосметолог Ляйсан Юсупова рассказала о необычных причинах шелушения сухой и нормальной кожи, пишет Pravda.Ru.
Первая причина — игнорирование вечернего очищения. Если ты часто ложишься спать с макияжем или солнцезащитным кремом, то все эти продукты впитываются в кожу за ночь и могут вызвать ее снижение иммунитета и шелушение. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо правильно очищать кожу вечером с помощью гидрофильного масла или мицеллярной воды.
Вторая причина — агрессивное очищение после снятия макияжа. Это самая распространенная ошибка в уходе за кожей. Чтобы ее исправить, можно использовать мягкие очищающие средства на основе натуральных компонентов, таких как кокосовое масло, сахарный тростник или оливковое масло.