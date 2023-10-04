Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Врач назвал нетипичные причины шелушения кожи

4 октября 2023, 07:24
Одна из самых популярных тенденций в уходе за кожей сейчас — это «стеклянная кожа», которая завоевала сердца многих девушек. Идеально гладкая кожа без шелушения и недостатков кажется чем-то недостижимым.

Даже если у тебя нет проблем с воспалением и расширенными порами, шелушение тебе, скорее всего, знакомо. Дерматокосметолог Ляйсан Юсупова рассказала о необычных причинах шелушения сухой и нормальной кожи, пишет Pravda.Ru.

Первая причина — игнорирование вечернего очищения. Если ты часто ложишься спать с макияжем или солнцезащитным кремом, то все эти продукты впитываются в кожу за ночь и могут вызвать ее снижение иммунитета и шелушение. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо правильно очищать кожу вечером с помощью гидрофильного масла или мицеллярной воды.

Вторая причина — агрессивное очищение после снятия макияжа. Это самая распространенная ошибка в уходе за кожей. Чтобы ее исправить, можно использовать мягкие очищающие средства на основе натуральных компонентов, таких как кокосовое масло, сахарный тростник или оливковое масло.

Подпишитесь
Важно. Стало известно точное время включения сирен в Омской области
Вчера, 11:31
Руководитель аппарата мэра Омска Юрий Казаков стал заместителем Сергея Шелеста
Сегодня, 07:44
Дмитрий Павлов оформил на себя «Все платежи»
Сегодня, 07:05
Стало известно, сколько будет стоить отлов и содержание бездомных животных в Омске
Сегодня, 03:27
В омском аэропорту назвали самых опаздывающих авиаперевозчиков
Сегодня, 04:28
В Омске эвакуировали учеников из-за «минирования» школы
Сегодня, 08:07