Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В Тамбове состоялась церемония открытия памятника политологу Чичерину

В Тамбове состоялась церемония открытия памятника политологу Чичерину

4 октября 2023, 10:59
Фото: АП
По инициативе юриста, политического эксперта и автора общественных проектов Алексея Пучнина в Тамбове открыли первый в стране памятник основоположнику конституционного права России, русскому правоведу Борису Николаевичу Чичерину.
Алексей ПучнинАлексей Пучнин
Алексей ПучнинАлексей Пучнин
Алексей ПучнинАлексей Пучнин
Алексей ПучнинАлексей Пучнин
Алексей Пучнин
Фото: АП

Как отметил Пучнин, Чичерин был универсальным человеком и мог состояться везде: в истории, в праве, в социологии, в политике, в строительстве железной дороги и даже в создании периодической системы химических элементов, которую Менделеев признал приоритетной. Книги Чичерин до сих пор представлены во многих мировых университетов. Пучнин напомнил, что Чичерин — это создатель планетарной модели атома, и это было за 25 лет до Нильса Бора, передает novostivolgograda.ru.

Пучнин рассказал, что именно Чичерин обосновал необходимость баланса государственной власти и свободы. Современники признавали заслуги Чичерина, однако до конца не понимали его: для консерваторов он был либералом, для либералов — консерватором. По политическим убеждениям он являлся сторонником развития гражданского общества и плодотворного диалога центральной власти и местного самоуправления.

Алексей Пучнин также выразил благодарность губернатору Тамбовской области Максиму Егорову. Как отметил глава региона, Тамбов является родиной многих великих людей, оставивших весомый след в истории России.

«В нашем регионе появляется еще одна точка притяжения», — сказал Максим Егоров.

Известно, что реализация проекта памятника Борису Чичерину, в том числе идея, сбор средств, непосредственно создание скульптуры, заняла 15 лет. В результате удалось сделать по-настоящему талантливое скульптурное произведение, которое стало украшением центральной части Тамбова. Скульптор — Виктор Остриков.

Подпишитесь
Важно. Стало известно точное время включения сирен в Омской области
Вчера, 11:31
Руководитель аппарата мэра Омска Юрий Казаков стал заместителем Сергея Шелеста
Сегодня, 07:44
Дмитрий Павлов оформил на себя «Все платежи»
Сегодня, 07:05
Еще один кровавый развод. Омич зарезал жену у магазина на глазах у прохожих
Сегодня, 11:53
В омском аэропорту назвали самых опаздывающих авиаперевозчиков
Сегодня, 04:28
В Омске эвакуировали учеников из-за «минирования» школы
Сегодня, 08:07