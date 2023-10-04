В Тамбове состоялась церемония открытия памятника политологу Чичерину

Как отметил Пучнин, Чичерин был универсальным человеком и мог состояться везде: в истории, в праве, в социологии, в политике, в строительстве железной дороги и даже в создании периодической системы химических элементов, которую Менделеев признал приоритетной. Книги Чичерин до сих пор представлены во многих мировых университетов. Пучнин напомнил, что Чичерин — это создатель планетарной модели атома, и это было за 25 лет до Нильса Бора, передает novostivolgograda.ru.