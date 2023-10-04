В Тамбове состоялась церемония открытия памятника политологу Чичерину

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Как отметил Пучнин, Чичерин был универсальным человеком и мог состояться везде: в истории, в праве, в социологии, в политике, в строительстве железной дороги и даже в создании периодической системы химических элементов, которую Менделеев признал приоритетной. Книги Чичерин до сих пор представлены во многих мировых университетов. Пучнин напомнил, что Чичерин — это создатель планетарной модели атома, и это было за 25 лет до Нильса Бора, передает novostivolgograda.ru.
Пучнин рассказал, что именно Чичерин обосновал необходимость баланса государственной власти и свободы. Современники признавали заслуги Чичерина, однако до конца не понимали его: для консерваторов он был либералом, для либералов — консерватором. По политическим убеждениям он являлся сторонником развития гражданского общества и плодотворного диалога центральной власти и местного самоуправления.
Алексей Пучнин также выразил благодарность губернатору Тамбовской области Максиму Егорову. Как отметил глава региона, Тамбов является родиной многих великих людей, оставивших весомый след в истории России.
«В нашем регионе появляется еще одна точка притяжения», — сказал Максим Егоров.
Известно, что реализация проекта памятника Борису Чичерину, в том числе идея, сбор средств, непосредственно создание скульптуры, заняла 15 лет. В результате удалось сделать по-настоящему талантливое скульптурное произведение, которое стало украшением центральной части Тамбова. Скульптор — Виктор Остриков.