В Омске вынесли приговор мужчине, который облил инспектора ДПС бензином

Неадекватного сельчанина по итогу задержали. Известно, что до этого он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В суде дебошир полностью признал вину. Ему назначили три с половиной года лишения свободы. Только отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Пока что судебное решение не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано.