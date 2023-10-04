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В Омске вынесли приговор мужчине, который облил инспектора ДПС бензином

В Омске вынесли приговор мужчине, который облил инспектора ДПС бензином

4 октября 2023, 07:59
Фото: прокуратура Омской области
С помощью угроз он пытался освободить приятеля от административной ответственности.

В региональной прокуратуре сообщили о том, какой приговор вынесли 32-летнему жителю Колосовского района. Его признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Конфликт произошел в июле этого года. Сельчанин в состоянии алкогольного опьянения ехал вместе со знакомым по селу Колосовка. В какой-то момент компанию остановили сотрудник Госавтоинспекции. Водитель, к слову, также был пьян. Более того, у него не было прав.

Когда сотрудник ДПС начал составлять протокол в отношении водителя, буйный пассажир решил это пресечь. Он подошел к патрульной машине, облил ее бензином, а также одежду инспектора. Угрожая поджечь его, мужчина требовал, чтобы его приятеля отпустили.

Неадекватного сельчанина по итогу задержали. Известно, что до этого он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В суде дебошир полностью признал вину. Ему назначили три с половиной года лишения свободы. Только отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Пока что судебное решение не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Приговор#Угроза#Новости#ДПС#Пьяный водитель#Инспектор#Алина Ясинская
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