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Published Сегодня, 13:15

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Updated Сегодня, 13:18

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В Омске разыскивают мужчину, похитившего вещи покупателя в одном из торговых центров

4 октября 2023, 13:15
Фото: 1MI
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Поисками омича-нарушителя занимаются сотрудники отдела полиции №9 УМВД России по городу Омску.

Кража произошла в одном из торговых центров Центрального округа. В отделение полиции о ней сообщил 27-летний мужчина, который пришел в магазин за покупками.

Он рассказал, что ушел примерять одежду, а личные вещи оставил без присмотра. Этим воспользовался злоумышленник. Неизвестный похитил сумку покупателя, в ней находились телефон, планшет и наличные деньги. Сумма ущерба составила 150 000 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Однако действия похитителя попали на камеры видеонаблюдения, сейчас его личность пытаются установить полицейские. Сотрудники уголовного розыска также просят омичей, опознавших мужчину, или располагающих информацией о его местонахождении, звонить в полицию по телефонам: 79-32-02, 8-908-119-63-65 или 102.

Видео: УМВД России по Омской области
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