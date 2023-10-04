В Омске разыскивают мужчину, похитившего вещи покупателя в одном из торговых центров

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Кража произошла в одном из торговых центров Центрального округа. В отделение полиции о ней сообщил 27-летний мужчина, который пришел в магазин за покупками.
Он рассказал, что ушел примерять одежду, а личные вещи оставил без присмотра. Этим воспользовался злоумышленник. Неизвестный похитил сумку покупателя, в ней находились телефон, планшет и наличные деньги. Сумма ущерба составила 150 000 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Однако действия похитителя попали на камеры видеонаблюдения, сейчас его личность пытаются установить полицейские. Сотрудники уголовного розыска также просят омичей, опознавших мужчину, или располагающих информацией о его местонахождении, звонить в полицию по телефонам: 79-32-02, 8-908-119-63-65 или 102.