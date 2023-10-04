В Омске разыскивают мужчину, похитившего вещи покупателя в одном из торговых центров

Однако действия похитителя попали на камеры видеонаблюдения, сейчас его личность пытаются установить полицейские. Сотрудники уголовного розыска также просят омичей, опознавших мужчину, или располагающих информацией о его местонахождении, звонить в полицию по телефонам: 79-32-02, 8-908-119-63-65 или 102.