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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

В Красноярском крае охотник застрелил отдыхающего, приняв его за дикого зверя

4 октября 2023, 13:25
В Красноярском крае местный житель во время охоты случайно застрелил отдыхающего, приняв его за дикого зверя. Инцидент произошел 28 сентября в районе реки Агул.

Вместе с товарищем подозреваемый находился на моторной лодке и при плохой видимости увидел в тепловизоре три силуэта у берега, предположив, что это дикие животные.

Он выстрелил из своего охотничьего ружья по направлению к этим объектам, но оказалось, что это были трое мужчин, которые приехали на отдых. Один из них получил огнестрельное ранение в область грудной клетки, пишет RT.

Подозреваемый сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

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