В Красноярском крае охотник застрелил отдыхающего, приняв его за дикого зверя

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Вместе с товарищем подозреваемый находился на моторной лодке и при плохой видимости увидел в тепловизоре три силуэта у берега, предположив, что это дикие животные.
Он выстрелил из своего охотничьего ружья по направлению к этим объектам, но оказалось, что это были трое мужчин, которые приехали на отдых. Один из них получил огнестрельное ранение в область грудной клетки, пишет RT.
Подозреваемый сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.