В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Преступника удалось снять на камеру наблюдения, которая была установлена на одной из улиц СНТ «Зеленое». На видео отчетливо видно, что водитель белой Toyota Camry специально пытается задавить одну из собак, а затем начинает гоняться за другой и сбивает ее, пишет ФедералПресс.
Владелец животного не мог остаться равнодушным и вступил в конфликт с водителем. К сожалению, он получил травмы после того, как его избили. После происшествия автомобиль скрылся.
В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», которая предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Все участники инцидента уже опознаны, и следствие продолжается.