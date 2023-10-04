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Published Сегодня, 10:21

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Updated Сегодня, 10:23

В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными

4 октября 2023, 10:21
Недавно в Иркутске появилось страшное видео, которое вызвало шок у местных жителей. На записи видно, как мужчина на своей машине преследует собак и одну из них убивает. Локальная полиция уже начала расследование этого преступления.

Преступника удалось снять на камеру наблюдения, которая была установлена на одной из улиц СНТ «Зеленое». На видео отчетливо видно, что водитель белой Toyota Camry специально пытается задавить одну из собак, а затем начинает гоняться за другой и сбивает ее, пишет ФедералПресс.

Владелец животного не мог остаться равнодушным и вступил в конфликт с водителем. К сожалению, он получил травмы после того, как его избили. После происшествия автомобиль скрылся.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», которая предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Все участники инцидента уже опознаны, и следствие продолжается.

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