В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными

Недавно в Иркутске появилось страшное видео, которое вызвало шок у местных жителей. На записи видно, как мужчина на своей машине преследует собак и одну из них убивает. Локальная полиция уже начала расследование этого преступления.