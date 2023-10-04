Стартовала продажа субмарины Super Sub по цене 5,4 миллиона долларов

Super Sub может погружаться на глубину до 300 метров и выполнять резкие маневры, включая подъемы из воды под углом до 45 градусов. Автономность лодки достигает восьми часов благодаря бортовому аккумулятору, а система жизнеобеспечения способна работать не менее 96 часов.