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Updated Сегодня, 19:21

Стартовала продажа субмарины Super Sub по цене 5,4 миллиона долларов

4 октября 2023, 19:06
На монакском яхт-шоу была представлена новая подводная лодка Super Sub от компании U-Boat Worx из Нидерландов. Разработчики называют ее самой быстрой в своем классе. Скорость Super Sub составляет 10 узлов, что превышает скорость дельфина-афалины.

Длина лодки составляет 6,5 метра, а кабина способна вместить трех человек, включая пилота. Двигатели мощностью 100 киловатт обеспечивают привод подлодки, пишет 360tv.ru.

Super Sub может погружаться на глубину до 300 метров и выполнять резкие маневры, включая подъемы из воды под углом до 45 градусов. Автономность лодки достигает восьми часов благодаря бортовому аккумулятору, а система жизнеобеспечения способна работать не менее 96 часов.

Разработка Super Sub заняла около двух лет, и на данный момент эта подводная лодка доступна только в единственном экземпляре. Стоимость Super Sub составляет 5,4 миллиона долларов.

#Общество
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