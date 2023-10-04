Стартовала продажа субмарины Super Sub по цене 5,4 миллиона долларов

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
Длина лодки составляет 6,5 метра, а кабина способна вместить трех человек, включая пилота. Двигатели мощностью 100 киловатт обеспечивают привод подлодки, пишет 360tv.ru.
Super Sub может погружаться на глубину до 300 метров и выполнять резкие маневры, включая подъемы из воды под углом до 45 градусов. Автономность лодки достигает восьми часов благодаря бортовому аккумулятору, а система жизнеобеспечения способна работать не менее 96 часов.
Разработка Super Sub заняла около двух лет, и на данный момент эта подводная лодка доступна только в единственном экземпляре. Стоимость Super Sub составляет 5,4 миллиона долларов.