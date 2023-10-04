Стало известно, какую кашу лучше есть пожилым людям

Об этом в интервью NEWS рассказала диетолог Елена Соломатина. Доктор указала, что в этой крупе содержится много клетчатки, и потому она ускоряет выведение токсинов из организма. Также диетолог напомнила: те, кто регулярно ест блюда из гречки, обеспечивают себе профилактику диабета, гипертонической болезни, сердечных заболеваний.