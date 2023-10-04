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Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Стало известно, какую кашу лучше есть пожилым людям

Стало известно, какую кашу лучше есть пожилым людям

4 октября 2023, 15:57
Фото: 1MI
Гречка — лучшая каша для питания пожилых людей.

Об этом в интервью NEWS рассказала диетолог Елена Соломатина. Доктор указала, что в этой крупе содержится много клетчатки, и потому она ускоряет выведение токсинов из организма. Также диетолог напомнила: те, кто регулярно ест блюда из гречки, обеспечивают себе профилактику диабета, гипертонической болезни, сердечных заболеваний.

Богатая клетчаткой гречка помогает выводить из организма лишний сахар, создает ощущение сытости, обеспечивает организму важные для здоровья сердца запасы магния, способствует укреплению сосудов, костей и зубов, налаживает перистальтику кишечника. Все эти свойства гречневой крупы особенно полезны для пожилых людей.

К тому же, гречка богата рутином. Это микроэлемент, необходимый для улучшения капиллярного кровообращения, напомнила доктор Соломатин

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