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Updated Сегодня, 06:36

Росстат заявил о снижении цены перелетов внутри страны на более чем 1000 рублей

4 октября 2023, 06:35
Согласно информации Росстата, в августе текущего года наблюдалось снижение цен на авиабилеты в экономклассе на внутренние рейсы в России. Средняя стоимость билета в обе стороны на маршруты длиной 1000 километров упала на более чем 1000 рублей.

Покупка авиабилетов в августе обошлась пассажирам в среднем на 13 650 рублей за туда и обратно, что на 7% ниже, чем в июле. Это также привело к уменьшению среднего чека при покупке авиабилетов на 7%. Однако, несмотря на это снижение, цены остались на высоком уровне из-за увеличения спроса на авиаперелеты в летний сезон. В прошлом году в августе был зафиксирован самый высокий уровень цен на авиабилеты, пишет Общественная служба новостей.

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен на авиабилеты, однако предупреждают, что к Новому году может произойти новый рост стоимости перелетов. Пока что представители Минтранса и авиакомпаний отказываются комментировать ситуацию, ссылаясь на отсутствие окончательных данных за август.

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