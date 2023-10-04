Росстат заявил о снижении цены перелетов внутри страны на более чем 1000 рублей

Покупка авиабилетов в августе обошлась пассажирам в среднем на 13 650 рублей за туда и обратно, что на 7% ниже, чем в июле. Это также привело к уменьшению среднего чека при покупке авиабилетов на 7%. Однако, несмотря на это снижение, цены остались на высоком уровне из-за увеличения спроса на авиаперелеты в летний сезон. В прошлом году в августе был зафиксирован самый высокий уровень цен на авиабилеты, пишет Общественная служба новостей.