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Published Сегодня, 17:04

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РЭО начал сбор информации об источниках образования ТКО в регионах России

РЭО начал сбор информации об источниках образования ТКО в регионах России

4 октября 2023, 17:04
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор (РЭО) приступил к сбору информации об источниках образования твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионах в режиме тестирования.

Эти данные будут внесены в федеральную государственную информационную систему для учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), чьим оператором выступает РЭО.

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, РЭО разработал стандартные формы для загрузки данных, чтобы обеспечить своевременное заполнение информации в ФГИС УТКО. Регионам предлагается предоставить общие сведения об источниках образования отходов. С запуском ФГИС УТКО заполнение этих форм станет обязательным для всех субъектов Российской Федерации с начала декабря. Совместная передача данных в единую систему позволит улучшить прозрачность отслеживания отходов.

РЭО будет получать от регионов информацию о категориях потребителей, количестве источников образования ТКО, расчетной массе в тоннах и расчетном объеме в кубометрах.

Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров сообщил, что РЭО начинает распространение стандартных форм среди регионов России, чтобы они могли адаптироваться и заранее изучить их. В настоящее время заполнение этих форм не является обязательным, но настоятельно рекомендуется, чтобы была возможность оценить работу системы и регионы могли адаптироваться к новым требованиям.

Согласно приказу Минприроды № 919, обязательность передачи данных в ФГИС УТКО начнет действовать с 1 декабря 2023 года. Задачей передачи информации будут заниматься региональные операторы и операторы по обращению с отходами, а также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, РЭО.

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