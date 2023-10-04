РЭО начал сбор информации об источниках образования ТКО в регионах России

Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров сообщил, что РЭО начинает распространение стандартных форм среди регионов России, чтобы они могли адаптироваться и заранее изучить их. В настоящее время заполнение этих форм не является обязательным, но настоятельно рекомендуется, чтобы была возможность оценить работу системы и регионы могли адаптироваться к новым требованиям.