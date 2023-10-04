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Posted Сегодня, 18:55

Published Сегодня, 18:55

Modified Сегодня, 19:02

Updated Сегодня, 19:02

Путин рассказал, как важно уделять внимание воспитательной части образования

4 октября 2023, 18:55
Образование в России получило большую поддержку от государства, которое придало большое значение его воспитательной стороне. Президент Владимир Путин выразил свою позицию на этот счет во время встречи с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Он отметил, что, помимо получения знаний, важным аспектом образования является воспитание. Государство в последнее время все больше обращает на это внимание, чего раньше не делало в должной мере. Об этом пишет 360tv.ru.

Президент также подчеркнул необходимость развития современных образовательных методик по всей стране. По его словам, учеба должна быть увлекательной для студентов. Владимир Путин отметил, что в России есть много одаренных людей, способных вызвать у школьников интерес к знаниям и новым проектам.

#Общество
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