Путин рассказал, как важно уделять внимание воспитательной части образования

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
Он отметил, что, помимо получения знаний, важным аспектом образования является воспитание. Государство в последнее время все больше обращает на это внимание, чего раньше не делало в должной мере. Об этом пишет 360tv.ru.
Президент также подчеркнул необходимость развития современных образовательных методик по всей стране. По его словам, учеба должна быть увлекательной для студентов. Владимир Путин отметил, что в России есть много одаренных людей, способных вызвать у школьников интерес к знаниям и новым проектам.