Омич распространял детскую порнографию и вел интимную переписку с ребенком

Куйбышевский районный суд установил, что мужчина совершал преступление в течение 2020 года. Помимо хранения фото и видео несовершеннолетних сексуального характера он вел переписки с детьми на интимные темы через социальные сети. Так, жертвой его развратных действий стал 12-летний ребенок.