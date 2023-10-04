Омич распространял детскую порнографию и вел интимную переписку с ребенком

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
В пресс-службе Омского областного суда сообщили о заседании по уголовному делу 40-летнего омича. Его считают виновным в хранении и распространении в интернете детской порнографии.
Куйбышевский районный суд установил, что мужчина совершал преступление в течение 2020 года. Помимо хранения фото и видео несовершеннолетних сексуального характера он вел переписки с детьми на интимные темы через социальные сети. Так, жертвой его развратных действий стал 12-летний ребенок.
Омич признал вину. Ему назначили наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Одна из сторон подала апелляцию на решение райсуда, дело отдали на рассмотрение коллегии по уголовным делам Омского областного суда. По итогу приговор решено оставить без изменения.
Ранее в Омской области задержали 33-летнего мужчину, работавшего в службе такси. Его подозревают в развращении несовершеннолетних. По данным следствия, нападки на школьниц происходили в Омском районе.