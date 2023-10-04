Наши герои. «Омскэлектро» побывало в гостях у семей мобилизованных сотрудников

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
«Омскэлектро» уже несколько раз оказывало семьям мобилизованных материальную, в том числе денежную, помощь. На этот раз представители компании навестили семью своего сотрудника Антона в микрорайоне Загородном и привезли продуктовую корзину — несколько пакетов с провиантом. Супруга Татьяна и маленький сын Артем были рады встрече. Они с нетерпением ждут главу семейства домой.
— Антон служит в Донецкой области, в батальоне «Неман» на авдеевском направлении. В сентябре был год с тех пор, как его мобилизовали. Он работает по профессии — водителем, — рассказывает Татьяна.
В Загородном она работает участковой медсестрой, а 4-летний сын ходит в детский сад. Семья общается каждый день. Антон служит недалеко от Донецка, и когда выезжает в город, то звонит родным по видеосвязи.
Татьяна регулярно отправляет мужу фотографии подрастающего сына.
— Нехватку мужского внимания пока компенсирует крестный отец. Мы живем в одном доме, и Артем к нему тянется. Он, как и я, очень ждет папу, разговаривает с ним по телефону. Со связью проблем нет, нам в этом плане повезло, — говорит супруга.
Тем не менее, Татьяна отмечает, что мужской руки в доме очень не хватает. До мобилизации Антон занимался ремонтом, но не успел его завершить:
— Мы начали ремонт, две комнаты с Антоном сделали — зал и спальню. В планах была кухня, ванная и коридор, но его мобилизовали. Антон как раз делал разводку для потолочных светильников.
Директор по эксплуатации сетей «Омскэлектро» Дмитрий Ларин осмотрел фронт работ и пообещал посодействовать в решении вопроса.
— У нас двое мобилизованных — оба механизаторы, работают на специализированной технике. Один из них Антон — он из службы наружного освещения, другой — Самат — из Северного РЭС. Мы всячески поддерживаем ребят и их семьи, верим в них и в победу. Помощь оказывается на регулярной основе со стороны профсоюза и простых сотрудников, все не безучастны, — рассказывает энергетик.
По словам Татьяны, коллеги мужа из «Омскэлектро» часто звонят и интересуются, как у него дела. Непосредственный руководитель Антона Дмитрий Иваненко отзывается о сотруднике очень тепло.
— Хороший парень, трудолюбивый, ответственный, думает и заботится о семье. На самом деле для коллектива нашего подразделения отсутствие Антона — большая потеря. Нам было очень жаль оставаться без такого работника. Но, конечно, это правое дело. Родина позвала — человек пошел. Мы с нетерпением ждем его обратно, — говорит начальник участка наружного освещения «Омскэлектро».
Дмитрий Ларин вспоминает, что мобилизованные сотрудники даже на подготовке в лагере оставались верны профессии:
— Когда в Черемушках строили палаточный городок, нам поручили оперативно построить подстанцию, подключить электроснабжение и светильники. И наши парни, даже находясь там, на подготовке, помогали и подсказывали коллегам, как и что лучше сделать. Несмотря на то, что их мобилизовали, они все равно энергетики, это у них в крови.
Директор по эксплуатации сетей «Омскэлектро» отмечает, что помимо мобилизованных, среди сотрудников предприятия 72 контрактника. Из-за этого организация испытывает кадровый голод, однако все понимают, что это временная необходимость:
— Из-за сложившейся ситуации кто-то ушел служить, кто-то перешел работать на оборонные предприятия. Поэтому сейчас у нас большая нехватка кадров. Но мы прекрасно понимаем, что кто-то должен быть там, а кто-то здесь. Оставшиеся сотрудники работают за двоих, за троих, но мы не жалуемся. Самое главное — дело правое.
Заместитель председателя профсоюзной организации Олеся Коваль после визита к семье Антона отправилась к супруге второго мобилизованного — Самата. Салтанат получила такую же продуктовую корзину от «Омскэлектро».
— Антон и Самат — золотые парни, отзывчивые, в любое время суток готовы устранить любую аварию. Они оба в первой волне мобилизованных. Мы с членами профкома ездили к ним в лагерь в Черемушках, когда их только мобилизовали. Антон всегда отказывался от помощи, говорил, что все необходимое есть, но мы все равно в первый свой визит привезли еды, сладостей, потом привозили аптечки, карабины, перчатки — все по списку. Коллеги постоянно собирают и отправляют и другую помощь. Мы ждем их с победой обратно. Они не только хорошие работники, но и герои, — считает Олеся Коваль.
Генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский в свою очередь адресовал слова поддержки сотрудникам и их семьям. Он лично обратился к мобилизованным:
— Выражаю благодарность коллегам и их семьям, которые в этом их поддержали. Благодарю за мужество и желание встать на защиту Родины. Обязательно будем помогать родным и близким наших бойцов. А так же хочу обратиться лично к пацанам. Стойкости Вам, выносливости, силы духа! Ребята, конечно, будет тяжело! Но мы верим в вас, за вами целая страна, за вами сила правды! Ждем Вас домой живыми и здоровыми.