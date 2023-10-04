Наши герои. «Омскэлектро» побывало в гостях у семей мобилизованных сотрудников

— Антон и Самат — золотые парни, отзывчивые, в любое время суток готовы устранить любую аварию. Они оба в первой волне мобилизованных. Мы с членами профкома ездили к ним в лагерь в Черемушках, когда их только мобилизовали. Антон всегда отказывался от помощи, говорил, что все необходимое есть, но мы все равно в первый свой визит привезли еды, сладостей, потом привозили аптечки, карабины, перчатки — все по списку. Коллеги постоянно собирают и отправляют и другую помощь. Мы ждем их с победой обратно. Они не только хорошие работники, но и герои, — считает Олеся Коваль.