На российском рынке появился японский минивэн Suzuki Solio по цене Lada Granta

Suzuki Solio изначально был представлен в Японии как 5-местный минивэн. Он также был представлен в Индии в версии на семь мест на выставке Indian Auto Expo 2012, но в России доступна только 5-местная модель. У этого минивэна есть раздвижные двери сзади, похожие на Maruti Omni. В российской версии Solio используется такой же двигатель K12 объемом 1,2 литра, который устанавливают на новых Swift для Индии. Однако на японском рынке этот двигатель оснащен бензиново-гибридной системой. Мощность этого двигателя составляет 92 л. с., а пиковый крутящий момент — 118 Нм.