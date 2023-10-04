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На российском рынке появился японский минивэн Suzuki Solio по цене Lada Granta

4 октября 2023, 09:05
На российском рынке появился новый японский минивэн Suzuki Solio, который стоит примерно столько же, сколько Lada Granta. Автомобиль можно приобрести у дилеров по цене от 882 000 рублей.

Suzuki Solio изначально был представлен в Японии как 5-местный минивэн. Он также был представлен в Индии в версии на семь мест на выставке Indian Auto Expo 2012, но в России доступна только 5-местная модель. У этого минивэна есть раздвижные двери сзади, похожие на Maruti Omni. В российской версии Solio используется такой же двигатель K12 объемом 1,2 литра, который устанавливают на новых Swift для Индии. Однако на японском рынке этот двигатель оснащен бензиново-гибридной системой. Мощность этого двигателя составляет 92 л. с., а пиковый крутящий момент — 118 Нм.

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