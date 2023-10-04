Минприроды ищет арендаторов для акватории в Советском округе Омска

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В Омске министерство природы объявило торги на приобретение права заключения договора водопользования акватории правого берега реки Иртыш на 1816,9 км от устья. Речь идет о территории, которая находится возле поселка Николаевка в Советском округе города.
Договор о передаче прав на использование акватории собираются заключить на 20 лет. Начальная цена составляет 555 206,4 рублей. По условиям договора, победителю торгов предстоит регулярно наблюдать за состоянием водного объекта и его природоохранной зоной, не осуществлять никаких действий, которые могут привести к причинению вреда окружающей среде и ухудшению экологической обстановки, не нарушать прав других водопользователей, с которыми водный объект используется совместно.
При этом из аукционной документации непонятно, как именно арендатор сможет использовать акваторию. За ответами Город55 отправился в минприроды. В пресс-службе ведомства пояснили, что водопользователь может использовать акваторию водного объекта в соответствии с действующим законодательством, например, для размещения плавательных средств, организации пляжей, рыбалки, строительства причалок для лодок.
Площадь акватории, согласно аукционной документации, составляет 1643000 кв. м, а протяженность водотока — 4248 км.
Напомним, что в феврале этого года арендатор появился у акватории Иртыша в верхней части Зеленого острова. Договор аренды на 10 лет и 5 месяцев заключили с компанией «Счастливчик», ее директором и учредителем является Максим Евтушок.