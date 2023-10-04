Минприроды ищет арендаторов для акватории в Советском округе Омска

Договор о передаче прав на использование акватории собираются заключить на 20 лет. Начальная цена составляет 555 206,4 рублей. По условиям договора, победителю торгов предстоит регулярно наблюдать за состоянием водного объекта и его природоохранной зоной, не осуществлять никаких действий, которые могут привести к причинению вреда окружающей среде и ухудшению экологической обстановки, не нарушать прав других водопользователей, с которыми водный объект используется совместно.