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Published Сегодня, 06:26

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Updated Сегодня, 06:28

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Минприроды ищет арендаторов для акватории в Советском округе Омска

4 октября 2023, 06:26
Фото: 1MI
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Ее передадут в пользование на 20 лет.

В Омске министерство природы объявило торги на приобретение права заключения договора водопользования акватории правого берега реки Иртыш на 1816,9 км от устья. Речь идет о территории, которая находится возле поселка Николаевка в Советском округе города.

Договор о передаче прав на использование акватории собираются заключить на 20 лет. Начальная цена составляет 555 206,4 рублей. По условиям договора, победителю торгов предстоит регулярно наблюдать за состоянием водного объекта и его природоохранной зоной, не осуществлять никаких действий, которые могут привести к причинению вреда окружающей среде и ухудшению экологической обстановки, не нарушать прав других водопользователей, с которыми водный объект используется совместно.

При этом из аукционной документации непонятно, как именно арендатор сможет использовать акваторию. За ответами Город55 отправился в минприроды. В пресс-службе ведомства пояснили, что водопользователь может использовать акваторию водного объекта в соответствии с действующим законодательством, например, для размещения плавательных средств, организации пляжей, рыбалки, строительства причалок для лодок.

Карта-схема размещения акваторииКарта-схема размещения акватории
Карта-схема размещения акватории
Фото: torgi.gov.ru

Площадь акватории, согласно аукционной документации, составляет 1643000 кв. м, а протяженность водотока — 4248 км.

Напомним, что в феврале этого года арендатор появился у акватории Иртыша в верхней части Зеленого острова. Договор аренды на 10 лет и 5 месяцев заключили с компанией «Счастливчик», ее директором и учредителем является Максим Евтушок.

Акваторию на омском «Зеленом острове» арендует на 10 лет компания «Счастливчик»
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#Общество#Омск#Минприроды#Аренда#Торги#Новости#Юлия Истомина#Река Иртыш
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