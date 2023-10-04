Милош Бикович рассказал о изменении внешности для нового сериала

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:40
Он поделился этим новым образом со своими подписчиками в социальных сетях и рассказал, что такое решение было вызвано не его собственными пожеланиями, а потребностями нового проекта, пишет Общественная служба новостей.
Бикович был выбран для главной роли в сериале «Дайте шоу» и именно из-за этого он решил изменить свою прическу и цвет волос. В рамках нового проекта актер исполняет роль поп-исполнителя, что является для него интересным и новым опытом. Он также отметил, что благодаря этой роли он активно общается с людьми из мира шоу-бизнеса и погружается в эту индустрию изнутри.