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Милош Бикович рассказал о изменении внешности для нового сериала

4 октября 2023, 06:37
Актер Милош Бикович, который стал известен после своей роли в фильме «Холоп», принял решение изменить свой внешний вид и стать блондином.

Он поделился этим новым образом со своими подписчиками в социальных сетях и рассказал, что такое решение было вызвано не его собственными пожеланиями, а потребностями нового проекта, пишет Общественная служба новостей.

Бикович был выбран для главной роли в сериале «Дайте шоу» и именно из-за этого он решил изменить свою прическу и цвет волос. В рамках нового проекта актер исполняет роль поп-исполнителя, что является для него интересным и новым опытом. Он также отметил, что благодаря этой роли он активно общается с людьми из мира шоу-бизнеса и погружается в эту индустрию изнутри.

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