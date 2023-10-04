Милош Бикович рассказал о изменении внешности для нового сериала

Бикович был выбран для главной роли в сериале «Дайте шоу» и именно из-за этого он решил изменить свою прическу и цвет волос. В рамках нового проекта актер исполняет роль поп-исполнителя, что является для него интересным и новым опытом. Он также отметил, что благодаря этой роли он активно общается с людьми из мира шоу-бизнеса и погружается в эту индустрию изнутри.