Майкл Джордан вошел в список 400 богатейших людей США

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
Джордан стал первым спортсменом, который попал в этот список, пишет Общественная служба новостей. За прошлый год его состояние достигло отметки в 3 миллиарда долларов. Это стало возможным благодаря продаже контрольного пакета акций баскетбольного клуба «Шарлотт Хорнетс».
Напомним, что Майкл Джордан шесть раз становился чемпионом Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА), получал звание самого ценного игрока сезона пять раз и дважды завоевывал золотую медаль на Олимпийских играх.