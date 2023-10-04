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Майкл Джордан вошел в список 400 богатейших людей США

4 октября 2023, 19:12
Баскетболист Майкл Джордан присоединился к списку 400 самых богатых людей в США. Этот рейтинг был опубликован изданием Forbes.

Джордан стал первым спортсменом, который попал в этот список, пишет Общественная служба новостей. За прошлый год его состояние достигло отметки в 3 миллиарда долларов. Это стало возможным благодаря продаже контрольного пакета акций баскетбольного клуба «Шарлотт Хорнетс».

Напомним, что Майкл Джордан шесть раз становился чемпионом Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА), получал звание самого ценного игрока сезона пять раз и дважды завоевывал золотую медаль на Олимпийских играх.

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