Майкл Джордан вошел в список 400 богатейших людей США

Джордан стал первым спортсменом, который попал в этот список, пишет Общественная служба новостей. За прошлый год его состояние достигло отметки в 3 миллиарда долларов. Это стало возможным благодаря продаже контрольного пакета акций баскетбольного клуба «Шарлотт Хорнетс».