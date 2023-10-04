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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

иллюстрация

Кузбасские хирурги помогли коллегам провести сложную операцию

4 октября 2023, 11:54
Фото: Город55
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Хирургическое вмешательство потребовалось работнику шахты.

Портал «Сибдепо» рассказал о спасении пациента в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область). Там было необходимо провести операцию мужчине с тромбозом подвздошно-бедренного сегмента.

Медики Центра охраны здоровья шахтеров принялись за работу. К ним на помощь подключились коллеги из Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева. Сосудистые хирурги успешно прооперировали пациента.

Ранее врачи областной больницы поучаствовали в операции женщины, у которой обнаружили опухоль рядом с щитовидной железой.

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#Здоровье#Медицина#Врачи#Новости#Операция#Кемеровская область#Алина Ясинская
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