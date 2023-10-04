Кузбасские хирурги помогли коллегам провести сложную операцию

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Портал «Сибдепо» рассказал о спасении пациента в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область). Там было необходимо провести операцию мужчине с тромбозом подвздошно-бедренного сегмента.
Медики Центра охраны здоровья шахтеров принялись за работу. К ним на помощь подключились коллеги из Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева. Сосудистые хирурги успешно прооперировали пациента.
Ранее врачи областной больницы поучаствовали в операции женщины, у которой обнаружили опухоль рядом с щитовидной железой.