Компании омского депутата Татояна одобрили строительство склада на Овощном проезде

Что касается застройщика, то «Центр-строй» принадлежит депутату Заксобрания Омской области Ашоту Татояну. Ранее он был председателем омской общественной организации «Армянский центр — „Урарту“», ликвидированной в январе 2015 года. С ноября 2020 года руководит ООО «Центр-строй» Арам Шарабханян.