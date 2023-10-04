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Компании омского депутата Татояна одобрили строительство склада на Овощном проезде

4 октября 2023, 07:40
Фото: 1MI
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Проектную документацию разрабатывала омская фирма «Акцентпроект».

В Советском округе Омска собираются строить склад. Разместится новое здание по улице Овощной проезд. Как стало известно Городу55, строительством займется компания «Центр-Строй», которая зарегистрирована как раз по адресу Овощной проезд, 7.

Положительное заключение на проект строительства выдало ООО «Базис». Разработкой проектной документации для застройщика занималась компания «Акцентпроект», которой владеют Иван Кротов, Максим Клишев и Антон Нефедов.

Что касается застройщика, то «Центр-строй» принадлежит депутату Заксобрания Омской области Ашоту Татояну. Ранее он был председателем омской общественной организации «Армянский центр — „Урарту“», ликвидированной в январе 2015 года. С ноября 2020 года руководит ООО «Центр-строй» Арам Шарабханян.

Отметим, что в прошлом году сократилась и выручка, и чистая прибыль фирмы. Первая уменьшилась на 24% до 13 млн рублей, чистая прибыль составила 2,6 млн.

Ранее Город55 рассказывал, что омская мэрия отдает в аренду три земельных участка в Кировском округе и в Амурском поселке. Арендаторы смогут построить на них склады.

На Левобережье Омска и в Амурском поселке три земельных участка отдают под склады
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#Бизнес#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Склад#Новости#Экспертиза#Ашот татоян#Юлия Истомина
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