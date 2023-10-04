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Кевин Маккарти отправлен в отставку

4 октября 2023, 07:38
Кевин Маккарти, который был главой палаты представителей американского конгресса, был снят с должности. За такое решение проголосовали 216 членов конгресса, в то время как еще 210 выступили против его отставки.

Первым высказался о необходимости отставки Маккарти республиканец Мэтт Гетц. Он утверждает, что экс-глава палаты представителей заключил «таинственную сделку» с президентом США Джо Байденом о выделении дополнительных средств Украине, несмотря на то, что временный бюджет правительства США не предусматривает помощи Украине до середины ноября.

Ранее Кевин Маккарти не позволил президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить перед конгрессом США, пишет Pravda.Ru.

Политик не раз критиковал Джо Байдена, заявляя, что президент США испортил все свои начинания.

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