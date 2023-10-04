Иммунолог Николай Крючков: Последствия COVID могут остаться навсегда

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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По словам специалиста, существует вероятность того, что последствия коронавируса могут оставаться с человеком навсегда. Однако, он отметил, что обязательность этого явления очень низкая, пишет Общественная служба новостей.
Крючков не касался тех, у кого заболевание протекло в критической форме, поскольку наличие ИВЛ (искусственная вентиляция легких) само по себе может вызывать долгосрочные осложнения. Все зависит от того, как человек перенес болезнь, степени ее тяжести и наличия хронических заболеваний.