Иммунолог Николай Крючков: Последствия COVID могут остаться навсегда

Крючков не касался тех, у кого заболевание протекло в критической форме, поскольку наличие ИВЛ (искусственная вентиляция легких) само по себе может вызывать долгосрочные осложнения. Все зависит от того, как человек перенес болезнь, степени ее тяжести и наличия хронических заболеваний.