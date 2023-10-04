Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Иммунолог Николай Крючков: Последствия COVID могут остаться навсегда

4 октября 2023, 06:58
Генеральный руководитель компании «КЭГ» и иммунолог Николай Крючков выразил мнение, что последствия COVID-19 могут оставаться у пациентов на протяжении всей жизни. Он поделился своим мнением в беседе с агентством URA.RU.

По словам специалиста, существует вероятность того, что последствия коронавируса могут оставаться с человеком навсегда. Однако, он отметил, что обязательность этого явления очень низкая, пишет Общественная служба новостей.

Крючков не касался тех, у кого заболевание протекло в критической форме, поскольку наличие ИВЛ (искусственная вентиляция легких) само по себе может вызывать долгосрочные осложнения. Все зависит от того, как человек перенес болезнь, степени ее тяжести и наличия хронических заболеваний.

Подпишитесь
Важно. Стало известно точное время включения сирен в Омской области
Вчера, 11:31
Руководитель аппарата мэра Омска Юрий Казаков стал заместителем Сергея Шелеста
Сегодня, 07:44
Дмитрий Павлов оформил на себя «Все платежи»
Сегодня, 07:05
Стало известно, сколько будет стоить отлов и содержание бездомных животных в Омске
Сегодня, 03:27
В омском аэропорту назвали самых опаздывающих авиаперевозчиков
Сегодня, 04:28
В Омске эвакуировали учеников из-за «минирования» школы
Сегодня, 08:07