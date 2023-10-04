Еще один кровавый развод. Омич зарезал жену у магазина на глазах у прохожих

Напомним, что меньше полутора недель назад еще один развод привел к кровавой бойне в рабочем поселке Любино. Там 36-летний мужчина застрелили 27-летнего брата жены, и двоих своих детей, — 3 и 5-летнего мальчиков, после чего покончил с собой. В этой расправе выжили только супруга подозреваемого и двое детей, — годовалая девочка и 7-летний мальчик. Они смогли спрятаться у соседей.