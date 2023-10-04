Еще один кровавый развод. Омич зарезал жену у магазина на глазах у прохожих

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Следователи омского СК возбудили уголовное дело по статье убийство из-за инцидента в ОПХ «Сосновское», где в результате кровавой драмы погибла 30-летняя женщина, а ее 35-летний муж попал в реанимацию.
«Сегодня утром около 9:30 мужчина купил в магазине нож, подкараулили жену и на глазах у прохожих нанес ей несколько ударов, которые стали смертельными», — рассказал источник Города55.
После этого мужчина попытался покончить с собой, но выжил и сейчас находится в реанимации.
Известно, что эта пара была в стадии развода, погибшая с двумя маленькими детьми ушла от мужа жить к маме.
Напомним, что меньше полутора недель назад еще один развод привел к кровавой бойне в рабочем поселке Любино. Там 36-летний мужчина застрелили 27-летнего брата жены, и двоих своих детей, — 3 и 5-летнего мальчиков, после чего покончил с собой. В этой расправе выжили только супруга подозреваемого и двое детей, — годовалая девочка и 7-летний мальчик. Они смогли спрятаться у соседей.