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Кровавая расправа произошла на глазах случайных прохожих

Еще один кровавый развод. Омич зарезал жену у магазина на глазах у прохожих

4 октября 2023, 11:53
Фото: 1MI
Кровавая расправа произошла на глазах случайных прохожих

Житель Омской области из-за развода зарезал мать 2 детей на глазах у прохожих

Женщина скончалась на месте, а сам подозреваемый находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Следователи омского СК возбудили уголовное дело по статье убийство из-за инцидента в ОПХ «Сосновское», где в результате кровавой драмы погибла 30-летняя женщина, а ее 35-летний муж попал в реанимацию.

«Сегодня утром около 9:30 мужчина купил в магазине нож, подкараулили жену и на глазах у прохожих нанес ей несколько ударов, которые стали смертельными», — рассказал источник Города55.

После этого мужчина попытался покончить с собой, но выжил и сейчас находится в реанимации.

Известно, что эта пара была в стадии развода, погибшая с двумя маленькими детьми ушла от мужа жить к маме.

Напомним, что меньше полутора недель назад еще один развод привел к кровавой бойне в рабочем поселке Любино. Там 36-летний мужчина застрелили 27-летнего брата жены, и двоих своих детей, — 3 и 5-летнего мальчиков, после чего покончил с собой. В этой расправе выжили только супруга подозреваемого и двое детей, — годовалая девочка и 7-летний мальчик. Они смогли спрятаться у соседей.

Весь день сидел с детьми. Стали известны детали тройного убийства в Омской области
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