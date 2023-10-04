ЕР: Всероссийский конкурс к 30-летию Конституции РФ проходит до 25 ноября

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Участниками проекта, посвященного тридцатилетнему юбилею Основного закона государства, могут стать все желающие, достигшие совершеннолетия. Вопросы теста представлены на сайте constitution.er.ru.
«Участникам предстоит ответить на 10 вопросов об основах Конституции. Система выбирает вопросы случайным образом, они каждый раз разные. На прохождение теста даётся 10 минут. Победителей определят из числа тех, кто правильно ответил на все вопросы за максимально короткое время», — рассказал руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин в ходе ВКС с региональными отделениями партии.
Он уточнил, что победители получат призы, а все участники опроса — электронные сертификаты, пишет rostovgazeta.ru.
По инициативе ЕР в субъектах состоится свыше 600 мероприятий, посвященных Конституции.
Они будут проходить в формате викторин, экскурсий, интеллектуальных игр. Организаторы также запланировали конкурсы детских рисунков и мероприятия в штабах общественной поддержки ЕР. Для учащихся старших классов предусмотрены тематические занятия в рамках уроков «Разговоры о важном». Для студентов высших учебных заведений по теме Конституции пройдут лекции, спикерами которых выступят губернаторы регионов, юристы, секретари региональных отделений «Единой России» и депутаты разных уровней. Слушателям в интересной и доступной форме расскажут о Конституции РФ и ее содержании. В частности, будут затронуты вопросы отношений, который регулирует Конституция, а также федеративного устройства, конституционного строя, защиты прав и свобод человека и гражданина.
По словам Андрея Клишаса, председателя Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, проект «30 лет Конституции России — проверь себя!» носит, прежде всего, просветительский характер.
Он пояснил, что большое число инициатив поступило в социальный блок в ходе подготовки поправок в Конституцию. Эти предложения касались различных соцгарантий. Например, индексация пенсий хотя бы раз в год, обязательное соцстрахование, установление минимального размера оплаты труда, который должен быть не ниже прожиточного минимума. Андрей Клишас также рассказал, что по инициативе главы государства, правительства и ЕР были приняты законы, о которых многие еще не знают. Чтобы граждане могли воспользоваться положенными им мерами поддержки, региональные отделения должны провести с ними просветительскую работу в этом направлении.
Как сообщается на сайте партии ER.RU, результаты онлайн-конкурса подведут до 30 ноября, а в декабре наградят победителей.