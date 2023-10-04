ЕР: Всероссийский конкурс к 30-летию Конституции РФ проходит до 25 ноября

Он пояснил, что большое число инициатив поступило в социальный блок в ходе подготовки поправок в Конституцию. Эти предложения касались различных соцгарантий. Например, индексация пенсий хотя бы раз в год, обязательное соцстрахование, установление минимального размера оплаты труда, который должен быть не ниже прожиточного минимума. Андрей Клишас также рассказал, что по инициативе главы государства, правительства и ЕР были приняты законы, о которых многие еще не знают. Чтобы граждане могли воспользоваться положенными им мерами поддержки, региональные отделения должны провести с ними просветительскую работу в этом направлении.