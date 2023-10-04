Чемпионат мира по футболу-2030 пройдет в шести странах

Ранее Великобритания и Ирландия, а также Саудовская Аравия, Греция и Египет подали совместные заявки на проведение турнира. Однако они ранее отказались от своих заявок. Финальный матч ЧМ-2030 состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», где выступает футбольный клуб «Реал».