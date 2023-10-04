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Чемпионат мира по футболу-2030 пройдет в шести странах

4 октября 2023, 19:10
Согласно информации из издания Mundo Deportivo, чемпионат мира по футболу-2030 состоится в шести странах: Южной Америке, Африке и Европе. Представители исполнительного комитета ФИФА рассматривают возможность объединения заявок на проведение турнира.

Основные матчи чемпионата запланированы в Испании, Португалии и Марокко. Изначально эти три страны подали совместную заявку на проведение турнира. Они соревнуются с заявкой четырех южноамериканских государств — Аргентины, Уругвая, Чили и Парагвая, пишет Общественная служба новостей.

Также известно, что в Южной Америке пройдут три открытий матча турнира, которые пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Таким образом, ФИФА планирует отметить столетие первого чемпионата мира, который проходил в Уругвае и выигранной местной сборной.

Ранее Великобритания и Ирландия, а также Саудовская Аравия, Греция и Египет подали совместные заявки на проведение турнира. Однако они ранее отказались от своих заявок. Финальный матч ЧМ-2030 состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», где выступает футбольный клуб «Реал».

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