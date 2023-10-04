Басманный суд Москвы арестовал мэра Кизилюрта по делу о растрате

При обыске у мэра нашли значительные суммы денег, несколько сейфов с драгоценностями и большое количество оружия, включая автоматы, винтовки и патроны. Предварительные данные указывают на связь задержанного с преступными группировками, пишет 360tv.ru со ссылкой на РЕН-ТВ.