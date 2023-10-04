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Posted Сегодня, 19:23

Published Сегодня, 19:23

Modified Сегодня, 19:25

Updated Сегодня, 19:25

Басманный суд Москвы арестовал мэра Кизилюрта по делу о растрате

4 октября 2023, 19:23
Московский суд в Басманном районе решил поместить под стражу мэра города Кизилюрт в Дагестане Магомеда Магомедова до 2 декабря по факту особо крупной растраты.

При обыске у мэра нашли значительные суммы денег, несколько сейфов с драгоценностями и большое количество оружия, включая автоматы, винтовки и патроны. Предварительные данные указывают на связь задержанного с преступными группировками, пишет 360tv.ru со ссылкой на РЕН-ТВ.

Процесс задержания мэра прошел в полной конфиденциальности. Сотрудники ФСБ и СК из Москвы прибыли в Дагестан, чтобы окружить дом мэра ещё до рассвета, с участием спецназа.

#Общество
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