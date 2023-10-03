В Татарстане проводится проверка избиения в школе

Posted Сегодня, 21:00
Published Сегодня, 21:00
Modified Сегодня, 21:03
Updated Сегодня, 21:03
Руководитель пресс-службы регионального министерства образования и науки республики Алсу Мухаметова сообщила, что создана рабочая комиссия для проверки видеозаписей, на которых запечатлены эти случаи избиения. Об этом пишет 360tv.ru.
На кадрах видно, как старшеклассник бьет детей в живот, однако они, превозмогая боль, снова встают на ноги.
Результаты проверки будут использованы для принятия соответствующих мер. За выполнением этой задачи будет личный контроль министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина.