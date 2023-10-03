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Posted Сегодня, 21:00

Published Сегодня, 21:00

Modified Сегодня, 21:03

Updated Сегодня, 21:03

В Татарстане проводится проверка избиения в школе

2 октября 2023, 21:00
В селе Чукалы Дрожжановского района Татарстана проводится проверка по факту издевательств над детьми, совершаемых школьниками старшего возраста.

Руководитель пресс-службы регионального министерства образования и науки республики Алсу Мухаметова сообщила, что создана рабочая комиссия для проверки видеозаписей, на которых запечатлены эти случаи избиения. Об этом пишет 360tv.ru.

На кадрах видно, как старшеклассник бьет детей в живот, однако они, превозмогая боль, снова встают на ноги.

Результаты проверки будут использованы для принятия соответствующих мер. За выполнением этой задачи будет личный контроль министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина.

#Происшествия
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