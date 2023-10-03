В СВО погиб 30-летний мобилизованный уроженец Омской области

Денис Яшкин родился в 1993 году в деревне Аксеново Саргатского района Омской области. Окончил Увалобитиинскую среднюю школу и Саргатский индустриально–педагогический колледж. Денис проходил срочную службу в мотострелковой бригаде в Югре. После работал в Омске охранником. Также трудился в Москве и Волгограде.