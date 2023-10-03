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В СВО погиб 30-летний мобилизованный уроженец Омской области

3 октября 2023, 07:26
Фото: 1MI
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Денис Яшкин посмертно награжден Орденом Мужества.

В зоне проведения спецоперации погиб омич Денис Яшкин. Об этом сообщили 2 октября в администрации Ламского сельсовета Сосновского района Тамбовской области.

Денис Яшкин родился в 1993 году в деревне Аксеново Саргатского района Омской области. Окончил Увалобитиинскую среднюю школу и Саргатский индустриально–педагогический колледж. Денис проходил срочную службу в мотострелковой бригаде в Югре. После работал в Омске охранником. Также трудился в Москве и Волгограде.

В сентябре прошлого года Дениса Яшкина призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Военнослужащий погиб 11 июля 2023 года, посмертно награжден Орденом Мужества.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Дениса Яшкина.

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#Общество#Омск#Омская область#Погиб#Некролог#Сво#Евгений Игишев#Орден Мужества
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