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В Омской области с начала года сдали 549 тысяч «квадратов» жилья

3 октября 2023, 03:38
Фото: 1MI
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Всего в регионе в 2023 году запланировано ввести в эксплуатацию 695 тысяч квадратных метров жилья.

С начала года в Омской области сдали в эксплуатацию 549,6 тысяч квадратных метров жилья, сообщили 3 октября в региональном минстрое. Это на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

146 тысяч «квадратов» приходится на квартиры, 403 тысячи — индивидуальная застройка.

Всего в этом году планируют сдать в эксплуатацию 695,5 тысяч кв. м. В настоящее время этот показатель выполнен на 79%.

Ранее Город55 сообщал, что в омском поселке Биофабрика сдали в эксплуатацию дом, квартиры в котором получат переселенцы из аварийного жилья. Здание построила компания СМУ № 10 «Стройбетон „Северное“.

В Омске на Биофабрике сдали в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья
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#Недвижимость#Омск#Строительство#Минстрой#Жилье#Евгений Игишев
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