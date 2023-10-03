В Омской области с начала года сдали 549 тысяч «квадратов» жилья

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:40
С начала года в Омской области сдали в эксплуатацию 549,6 тысяч квадратных метров жилья, сообщили 3 октября в региональном минстрое. Это на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
146 тысяч «квадратов» приходится на квартиры, 403 тысячи — индивидуальная застройка.
Всего в этом году планируют сдать в эксплуатацию 695,5 тысяч кв. м. В настоящее время этот показатель выполнен на 79%.
Ранее Город55 сообщал, что в омском поселке Биофабрика сдали в эксплуатацию дом, квартиры в котором получат переселенцы из аварийного жилья. Здание построила компания СМУ № 10 «Стройбетон „Северное“.