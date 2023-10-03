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Published Сегодня, 06:41

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Updated Сегодня, 06:45

В Омской области 19-летний парень насмерть сбил мужчину-пешехода

В Омской области 19-летний парень насмерть сбил мужчину-пешехода

3 октября 2023, 06:41
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Тот шел в попутном направлении по дороге.

Сегодня утром, 3 октября, на трассе в Омской области случилась авария со смертельным исходом. Сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение об этом в 05:00.

По данным ведомства, молодой человек 2004 года рождения двигался на Hyundai Accent по дороге Челябинск-Новосибирск. Он ехал со стороны Черлакского тракта. На 820 километре водитель сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении.

Это был мужчина 1987 года рождения. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Полицейские по факту случившегося запустили проверку. Обстоятельства и причины произошедшего еще предстоит выяснить.

Ранее Город55 писал об аварии с тяжелыми последствиями. Переходивший дорогу мужчина в районе поселка Николаевка в Советском округе скончался под колесами иномарки. Сначала его сбила одна машина, после чего водитель другого авто проехался по нему еще раз.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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