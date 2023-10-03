В Омской области 19-летний парень насмерть сбил мужчину-пешехода

Ранее Город55 писал об аварии с тяжелыми последствиями. Переходивший дорогу мужчина в районе поселка Николаевка в Советском округе скончался под колесами иномарки. Сначала его сбила одна машина, после чего водитель другого авто проехался по нему еще раз.