Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Иллюстрация

В Омске к теплоснабжению подключили все социальные учреждения

3 октября 2023, 13:46
Фото: 1MI
Иллюстрация
О 100% подключении учреждений социальной сферы к теплу рассказали в пресс-службе министерства труда.

Сообщается, что работы, связанные с подачей тепла, проходили в соответствии с графиком. Также заранее был отработан план действий на случай возникновения критических ситуаций.

«В учреждениях на постоянной основе организуется работа, направленная на повышение надежности электроснабжения объектов, в ряде учреждений приобретены автономные резервные источники электроснабжения», — рассказал Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

Особое внимание ремонту инженерных сетей, приведению в рабочее состояние резервных источников электроснабжения и созданию необходимого запаса топлива было уделено летом. Вопрос бесперебойной подачи отопления в осенне-зимний период стоит на контроле Министерства труда и социального развития Омской области.

В Омске дали отопление почти в 5 тысячах жилых домов
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Отопление#Отопительный сезон#Теплосети#Тепловая компания#Новости#Тепло#Социальные учреждения#Анастасия Баянова
Подпишитесь
На этой неделе в Омске заработают сирены. Объясняем, почему
Вчера, 09:25
Один человек умер. В Омской области растет заболеваемость коронавирусом
Сегодня, 02:20
Омская «Тепловая компания» стала акционерным обществом
Сегодня, 06:00
На лыжной базе, из-за которой мэрия Омска судилась с предпринимателем, продают бизнес
Сегодня, 02:55
Главные по тарифам. В РЭК Омской области требуется начальник отдела и специалисты
Сегодня, 04:29
В СВО погиб 30-летний мобилизованный уроженец Омской области
Сегодня, 07:26