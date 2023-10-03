В Омске к теплоснабжению подключили все социальные учреждения

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Сообщается, что работы, связанные с подачей тепла, проходили в соответствии с графиком. Также заранее был отработан план действий на случай возникновения критических ситуаций.
«В учреждениях на постоянной основе организуется работа, направленная на повышение надежности электроснабжения объектов, в ряде учреждений приобретены автономные резервные источники электроснабжения», — рассказал Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.
Особое внимание ремонту инженерных сетей, приведению в рабочее состояние резервных источников электроснабжения и созданию необходимого запаса топлива было уделено летом. Вопрос бесперебойной подачи отопления в осенне-зимний период стоит на контроле Министерства труда и социального развития Омской области.