Труп мужчины в роще рано утром перепугал жителей Омска

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Не самым приятным образом началось утро для жителей Омска, которые спешили на работу через Восточную рощу в Октябрьском округе города. В одном из ее уголков они наткнулись на мертвого мужчину.
«В понедельник, 2 октября, около 08:19 поступило сообщение от перепуганных граждан, что в роще они нашли тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Прибывшие на место судмедэксперты осмотрели тело и предварительно установили, что погибший мужчина скончался от асфиксии. В тот же день была установлена и личность омича, — им оказался 36-летний житель одного из домов на улице 5-й Кордной.
Сейчас по факту этой смерти в СКР по Омской области проводится проверка.