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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

На тело мужчины наткнулись случайные прохожие

Труп мужчины в роще рано утром перепугал жителей Омска

3 октября 2023, 10:26
Фото: Город55
На тело мужчины наткнулись случайные прохожие

В Омске в роще нашли тело молодого мужчины

По предварительной информации, погибший скончался от удушья.

Не самым приятным образом началось утро для жителей Омска, которые спешили на работу через Восточную рощу в Октябрьском округе города. В одном из ее уголков они наткнулись на мертвого мужчину.

«В понедельник, 2 октября, около 08:19 поступило сообщение от перепуганных граждан, что в роще они нашли тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Прибывшие на место судмедэксперты осмотрели тело и предварительно установили, что погибший мужчина скончался от асфиксии. В тот же день была установлена и личность омича, — им оказался 36-летний житель одного из домов на улице 5-й Кордной.

Сейчас по факту этой смерти в СКР по Омской области проводится проверка.

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