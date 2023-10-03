Статистика: низкий уровень витамина D у жителей Арабских Эмиратов

«Не важно, сколько времени вы провели на солнце и даже если вы обгорели, все равно витамин не будет усваиваться. К тому же, у некоторых людей есть генетические проблемы, связанные с деформацией гена, ответственного за абсорбцию витамина D. Поэтому им необходимо искать другие формы получения этого витамина», — посоветовала специалистка.