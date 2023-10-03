Статистика: низкий уровень витамина D у жителей Арабских Эмиратов

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Специалист подчеркнула, что давно доказано, что витамин D является неотъемлемым прогормоном.
«К сожалению, многие люди ошибочно полагают, что они получили достаточное количество витамина D благодаря пребыванию на солнце. Однако статистика говорит об обратном. В жители Арабских Эмиратов один из самых низких уровней витамина D», — рассказала доктор.
Никитина отметила, что после 35-40 лет организм практически не способен усваивать витамин D из солнечных лучей.
«Не важно, сколько времени вы провели на солнце и даже если вы обгорели, все равно витамин не будет усваиваться. К тому же, у некоторых людей есть генетические проблемы, связанные с деформацией гена, ответственного за абсорбцию витамина D. Поэтому им необходимо искать другие формы получения этого витамина», — посоветовала специалистка.